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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, 1 zanlı ise serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 22:47
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon detayları, Malatya Valisi Seddar Yavuz tarafından sosyal medya üzerinden açıklandı.

Ele Geçirilenler

Vali Yavuz'un paylaştığı bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, toplamda 475 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Tutuklama ve Serbest Bırakma

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı, 1'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi verildi. Gelişmelerle ilgili takipler devam ediyor.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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