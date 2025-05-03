Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Malatya'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonrasında gözaltına alınan 2 zanlı, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

4 Kilo 200 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ekipler bir otomobilde narkotik dedektör köpekle detaylı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan arama sonucunda, aracın arka koltuğunun altına gizlenmiş 4 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aracın sürücüsü ve yanında bulunan yolcu olarak tanımlanan iki şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklama kararının ardından cezaevine gönderildi.

Bu operasyon, Malatya'da uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla devam eden çalışmaları bir kez daha gözler önüne serdi.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Yapılan aramada, aracın arka koltuğunun altına gizlenmiş 4 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.