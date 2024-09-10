Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Zanlı Yakalandı

Malatya'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Bu operasyon, il genelinde gerçekleştirilen istihbarat çalışmalarının bir sonucu olarak hayata geçirildi.

Operasyonun Detayları

'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik üç aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirdiği belirtildi.

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon, belirlenen 20 şüpheliye ait adreslerde hayata geçirildi. Araştırmalar sonucunda ele geçirilen maddeler arasında:

17,627 sentetik hap

209 gram sentetik uyuşturucu

6 ruhsatsız tabanca

4 ruhsatsız tüfek

860 mermi fişeği

4 kök Hint keneviri

1 hassas terazi

Suçtan elde edildiği düşünülen 140,160 lira nakit para

Gözaltı İşlemleri Devam Ediyor

Gözaltına alınan 20 kişinin emniyetteki işlemleri sürmekte olup, operasyonla ilgili daha fazla bilginin önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 17 bin 627 sentetik hap, 209 gram sentetik uyuşturucu, 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 860 fişek, 4 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 140 bin 160 lira ele geçirildi.