Malatya'da uyuşturucu operasyonu: Yolcu otobüsünde 3 kilo 828 gram uyuşturucu yakalandı
Erzincan'da polisin yaptığı operasyonda, yolcu otobüsünde 3 kilo 828 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu kuryeliği yapan İran uyruklu bir şüpheli, narkotik dedektör köpeği sayesinde yakalandı ve tutuklandı.
Kale ilçesinde yolcu otobüsüne yapılan operasyonda 3 kilo 828 gram skunk yakalandı, şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Kale ilçesindeki uygulama noktasında narkotik dedektör köpeği kullanarak yolcu otobüsünde arama yaptığını bildirdi.
5 paket skunk bulunan R.E, adliyeye gönderildi ve tutuklandı. Aramada 3 kilo 828 gram skunk çıktı. R.E, uygulama noktasında gözaltına alınmıştı.