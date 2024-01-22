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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: Yolcu otobüsünde 3 kilo 828 gram uyuşturucu yakalandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: Yolcu otobüsünde 3 kilo 828 gram uyuşturucu yakalandı Erzincan'da polisin yaptığı operasyonda, yolcu otobüsünde 3 kilo 828 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu kuryeliği yapan İran uyruklu bir şüpheli, narkotik dedektör köpeği sayesinde yakalandı ve tutuklandı.