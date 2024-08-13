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Malatya'da Yaralı Şahin Kurtarıldı

Yaralı bir şahin, Malatya'nın Kale ilçesinde tedavi altına alındı ve koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:50
Malatya'da Yaralı Şahin Kurtarıldı

Malatya'da Yaralı Bir Şahin Bulundu

Malatya'nın Kale ilçesinde yaralı bir şahin, dikkatli bir çiftçi tarafından kurtarıldı.

Yüksek Şahin'in Duyarlılığı

Yenidamlar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yüksel Şahin, yol kenarında yaralı bir şahin buldu ve durumu hemen Kale Belediyesi yetkililerine bildirdi.

Şahin Ekipler Tarafından Kurtarıldı

İhbar üzerine gelen Belediye ekipleri, şahinin durumunu değerlendirerek hemen koruma altına aldı. Yaralı şahin, ekipler tarafından su ve yiyecek ile beslenerek tedaviye hazırlanmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Doğa Koruma Çabaları

Yerel yetkililer, bu tür olayların doğa koruma açısından önemine dikkat çekerek, toplumun duyarlılığının artmasının gerektiğini vurguladı. Yaralı şahin en kısa sürede sağlığına kavuşarak doğal yaşam alanına geri dönecektir.

Malatya'nın Kale ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar...

Malatya'nın Kale ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar...

Malatya'nın Kale ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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