Malatya'da Yük Treni Otomobile Çarptı: Sürücü Ağır Yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Kiltepe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yük treninin çarptığı araç sürücüsü Aydın Tarar (59) ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 12:13
Malatya'da yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Olayın Detayları

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Kiltepe Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitten geçmeye çalışırken bir otomobilin yük treninin çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Çarpışma anında araçta bulunan ve sürücü olan Aydın Tarar (59)'ın kullandığı, plakası henüz belirlenemeyen otomobile trenin çarptığı bildirildi.

Müdahale ve Hastane Bilgisi

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Tarar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye sevk edilen Tarar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

