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Malatya Depreminin Sorumluları İçin Dava Devam Ediyor

Malatya'da meydana gelen depremde 16 kişinin hayatını kaybettiği Hayat Sitesi A Blok'a ilişkin davaya devam edildi.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 16:50
Malatya Depreminin Sorumluları İçin Dava Devam Ediyor

Malatya'daki Hayat Sitesi A Blok Davası Devam Ediyor

Malatya'da, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Hayat Sitesi A Blok ile ilgili dava, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdü. Bu felakette 16 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Duruşmada Sanıklar ve Tanıklar Hazır Bulundu

Duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.Ö., M.K. ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık M.B. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Tanık Murat Kösem'in İfadeleri

Hayat Sitesi A Blok'ta oturan tanık Murat Kösem, deprem sırasında binalarının çöktüğünü ve kendisinin de enkazdan kurtarıldığını ifade etti. Kösem, şöyle konuştu:

"A Blok'ta 25 yıldır oturuyordum, bizim bina 4 katlıydı. Kolon kesmeyle ilgili bilgim yok, ancak tadilat esnasında mobilya mağazası ile ilgili bazı sorunlar yaşandı. Özellikle son katta olmama rağmen evim sallanıyordu. Yöneticiyi defalarca arayarak durumu bildirdim. Elazığ depreminden sonra kritik tadilatlar yapıldı. Sitemizde dört blok var, fakat ilk çöken blok bizimki oldu. Enkazdan çıkınca daha eski olan binaların ayakta kaldığını gördüm. Bu durumda sorumluluğu olanlardan şikayetçiyim."

Avukat Berfin Polat'tan Dikkat Çeken Talep

Müşteki avukatı Berfin Polat, savcılığın binanın altındaki dükkan sahibine karşı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiğini, ancak bilirkişi raporunun bu kişinin asli kusurlu olduğunu belirttiğini vurgulayarak S.S.'nin yargılanmasını talep etti.

Sanıkların Savunmaları ve Duruşma Ertelendi

Tutuksuz sanıklar, üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmediklerini bildirdi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 16 Eylül'e erteledi.

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