Malatya Kale'de Buğday Tarlasına Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Malatya Kale'de Yangın Paniği

Malatya'nın Kale ilçesinde, Kale Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki buğday tarlasına sıçradı.

İtfaiye ve Jandarma Müdahalesi

Yangın ihbarı ardından hemen bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı.

Hasar Tespiti

Yangın sonucunda toplam 8 dönüm buğday tarlası, 33 ağaç, 1 konteyner ve 20 dönüm otluk alan hasar gördü. Ekipler, yangının tekrar alevlenmemesi için bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan ve buğday tarlasına sıçrayan yangın söndürüldü.

Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan ve buğday tarlasına sıçrayan yangın söndürüldü.