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Malatya Kale'de Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Kale ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve 30 dönüm otluk alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 18:44
Malatya Kale'de Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Malatya Kale'de Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Kale ilçesi Dedeköy Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Yerel halkın ihbarı üzerine hızla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoğun müdahaleler sonucunda yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Ancak yangında, 30 ağaç ve 30 dönüm otluk alan zarar gördü.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırırken bölgede soğutma çalışmalarını da sürdürüyor.

Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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