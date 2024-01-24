Malatya merkezli kaçakçılık operasyon: 2 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da sahte ve bandrolsüz ilaç ticareti yapanlara yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, şüphelilerin adreslerinde 10 bin 999 cinsel içerikli ürün buldu.

Malatya merkezli kaçakçılık operasyon: 2 şüpheli gözaltına alındı
Yayın Tarihi:

Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde sahte ve bandrolsüz ilaç satanlara karşı operasyon yapıldı. Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 bin 999 adet cinsel içerikli ürün ele geçirdi, 2 kişiyi gözaltına aldı.

OPERASYONDA 10 BİN 999 CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

M.S. ve Ç.T. isimli şüpheliler, adreslerinde yapılan aramada 10 bin 999 adet cinsel içerikli ürünle yakalandı. Şüpheliler, yasal işleme tabi tutuldu.

Öne Çıkanlar
Yana yakıla para arayanlar Akbank'a koşacak! Hemen onaylı 200.000 TL kredi çıktı Yana yakıla para arayanlar Akbank'a koşacak! Hemen onaylı 200.000 TL kredi çıktı
26 Ocak Cuma günü günlük burç yorumları! Burçlarınız neler söylüyor? 26 Ocak Cuma günü günlük burç yorumları! Burçlarınız neler söylüyor?
O tarihe kadar bunu yapmayan yandı! Bir sabah doğal gazsız kalabilirsiniz O tarihe kadar bunu yapmayan yandı! Bir sabah doğal gazsız kalabilirsiniz
Çok Okunanlar
Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek Ankara ve İstanbul’a Kar Sürprizi! 1, 2,3 Gün Değil Tam 4 Gün Sürecek: İşte Kar Yağışının Başlayacağı Tarih… Ankara ve İstanbul’a Kar Sürprizi! 1, 2,3 Gün Değil Tam 4 Gün Sürecek: İşte Kar Yağışının Başlayacağı Tarih… İşsizlik maaşında o şart ortadan kalktı! Artık herkese tıkır tıkır ödenecek İşsizlik maaşında o şart ortadan kalktı! Artık herkese tıkır tıkır ödenecek İş arayanlara KPSS puanı yeter! Belediyede yüksek maaş almak için son fırsat İş arayanlara KPSS puanı yeter! Belediyede yüksek maaş almak için son fırsat Raporlu ilaç kullananlar dikkat! Bomba karar az önce duyuruldu Raporlu ilaç kullananlar dikkat! Bomba karar az önce duyuruldu Adalet Bakanlığı personel alımı başladı! Belgesini getirene bakanlık kapıları aralandı Adalet Bakanlığı personel alımı başladı! Belgesini getirene bakanlık kapıları aralandı