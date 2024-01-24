Malatya merkezli kaçakçılık operasyon: 2 şüpheli gözaltına alındı

Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde sahte ve bandrolsüz ilaç satanlara karşı operasyon yapıldı. Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 bin 999 adet cinsel içerikli ürün ele geçirdi, 2 kişiyi gözaltına aldı.

OPERASYONDA 10 BİN 999 CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

M.S. ve Ç.T. isimli şüpheliler, adreslerinde yapılan aramada 10 bin 999 adet cinsel içerikli ürünle yakalandı. Şüpheliler, yasal işleme tabi tutuldu.