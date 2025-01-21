Malatya Merkezli Operasyonda PKK/KCK Üyesi 2 Kişi Tutuklandı

Malatya Merkezli Terör Operasyonu

Malatya merkezli olarak Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör operasyonunda, PKK/KCK üyesi iki kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, MİT Bölge Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesi ile yürütülen operasyonda, terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik ciddi bir çalışma gerçekleştirildi.

Operasyon Detayları

Operasyon kapsamında, PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanması içerisinde İran bölgesinde faaliyet gösteren ve örgüt mensuplarıyla çekilmiş fotoğrafları bulunan İran uyruklu M.A. ve A.M.D. isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.