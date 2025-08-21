Malatya Polat Mahallesi'nde 288 Kırsal Konut Yarın Teslim Edilecek
Doğanşehir'de deprem sonrası konut teslimleri sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Polat Mahallesi'nde, 288 kırsal konut hak sahiplerine teslim edilecek.
Mahallede toplam 585 kırsal konut inşa edilmiş olup, yapımı tamamlanan konutların hak sahiplerine teslimatı aşama aşama gerçekleştiriliyor.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Doğanşehir ilçesine bağlı Polat Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 288 kırsal konutun anahtar teslimini yarın itibarıyla gerçekleştireceklerini belirtti.
Yavuz, "Rabbim ağız tadıyla oturmayı nasip etsin." ifadesini kullandı.