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Malatya-Sivas Kara Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Malatya-Sivas kara yolu, yoğun kar yağışının ardından kontrol altında trafiğe açıldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:13
Malatya-Sivas Kara Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Malatya-Sivas Kara Yolu Yeniden Ulaşımda

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Malatya-Sivas kara yolu yeniden trafiğe açıldı. Malatya'nın Hekimhan ilçesi ile Sivas'ın Kangal ilçesi arasındaki Abdal Boğan Geçidi, karayolları ekiplerinin titiz çalışmaları sonrası kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı.

Ulaşım Kontrolleri Devam Ediyor

Ekipler, 1750 metre rakımda bulunan geçitte tuzlama ve küreme işlemlerini sürdürüyor. Hekimhan Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermemekte ve yol güvenliğini sağlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturmaktadır.

Ayrıca, çekici ve tırların geçişleri de güvenlik önlemleri nedeniyle sınırlı tutulmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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