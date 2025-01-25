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Malatya Valiliğinden, Kamuoyunu Yanıltan Haberlere Yanıt

Malatya Valiliği, sosyal medyada yayılan yanıltıcı haberlere dair açıklama yaptı, A.K. adlı vatandaşın durumu aydınlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 13:39
Malatya Valiliğinden, Kamuoyunu Yanıltan Haberlere Yanıt

Malatya Valiliğinden Önemli Açıklama

Malatya Valiliği, sosyal medya hesaplarında yayılan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik haberlere karşı bir açıklama yaptı. Valilik, bu tür haberlere ilişkin gerekli incelemelerin başlatıldığını duyurdu.

Açıklamanın Detayları

Açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ocak tarihinde Malatya'ya yapmış olduğu ziyaret sırasında Özal Mahallesi'nde A.K. adlı bir vatandaşın barınma ihtiyacını dile getirdiği ifade edildi. Yapılan detaylı araştırmalarda, söz konusu vatandaşın Yeşilyurt Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan müstakil evinin 6 Şubat depremi sonucu 'az hasarlı' olduğunu ve şu an Bindal Mahallesi’nde prefabrik bir evde eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca, bu kişinin eşiyle birlikte ticari bir araçla taksicilik yaptığı ve ailenin barınma konusunda herhangi bir mağduriyetinin bulunmadığı bilgisi de vurgulandı. Bu durum, sosyal medyada yayılan asılsız iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koyuyor.

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