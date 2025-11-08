Malatya Yazıhan'da Yaban Keçileri Sürü Halinde Görüntülendi

Koruma Altındaki Türün Kırsal Gözlemi

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan yaban keçileri, sürü halinde görüntülendi.

Görüntülenen keçiler, Yazıhan ilçesine bağlı Böğürtlen Mahallesi kırsalındaki dağlık arazide vatandaşlar tarafından fark edildi. Bir süre sürü halinde dolaşan yaban keçileri daha sonra gözden kayboldu.

Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altında olan yaban keçileri, Malatya’nın Arapgir, Doğanyol, Doğanşehir, Pütürge gibi kırsal bölgelerinde de sık sık vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyor.

Vatandaşlar, karşılaştıkları yaban keçilerini cep telefonlarıyla kaydetti; görüntüler yetkililere ve doğaseverlere türün varlığına dair önemli veriler sunuyor.

