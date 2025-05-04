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Malatyalı Öğrenciler, TEKNOFEST KKTC'de Birinci Oldu

Malatyalı öğrenciler, TEKNOFEST KKTC'de turizm teknolojileri alanında hazırladıkları projeyle birinci olarak başarılara imza attı.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 18:08
Malatyalı Öğrenciler, TEKNOFEST KKTC'de Birinci Oldu

Malatyalı Öğrencilerden Büyük Başarı

Malatyalı öğrenciler, katıldıkları TEKNOFEST KKTC'de turizm teknolojileri alanında hazırladıkları projeyle birinci olarak dikkat çekti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Malatya Deneyap Atölyesi takımı, bu alanda önemli bir başarı elde etti.

Takım Yapısı ve Danışman Öğretmen

Malatya Battalgazi Dr. Saadettin Hacıevliyagil İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmeni Hakan Becer danışmanlığında yarışmaya katılan öğrenciler, Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi'nden Arda Tahsin Ürün ve Egemen Çetmen, Malatya Lisesi'nden Fatih Polat ve Elanur Özçelik, Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Halit Karaca'dan oluşan ekip, Malatya'nın gururu oldu.

Önceki Başarıları Tekrarladılar

Daha önce TEKNOFEST 2022 Samsun finallerinde elde ettikleri Türkiye birinciliğini tekrarlayan bu ekip, danışman öğretmenleri Hakan Becer ile birlikte büyük bir başarıya imza attı.

İl Milli Eğitim Müdürü'nden Tepkiler

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, aldığı bu başarıyla ilgili olarak, "Bu, tüm Malatya'nın gururu. Gençlerimizin azmi ve vizyonu, geleceğe dair umutlarımızı daha da pekiştiriyor. Kendilerini ve kıymetli danışman öğretmenimiz Hakan Becer'i gönülden tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devam edeceğine inancımız tamdır." dedi.

Destek Sözleri

Bakır, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gençleri desteklemeye ve başarılarını görünür kılmaya devam edeceklerini vurguladı.

Projenin Detayları

Projeleri, otel odalarının temizliği ve toz durumunu ölçmek üzere hazırlandığı belirtildi. Malatyalı öğrencilerin bu çalışmalarının, turizm sektöründe fayda sağlaması hedefleniyor.

Malatyalı öğrenciler, katıldıkları TEKNOFEST KKTC'de turizm teknolojileri alanında hazırladıkları...

Malatyalı öğrenciler, katıldıkları TEKNOFEST KKTC'de turizm teknolojileri alanında hazırladıkları projeyle birinci oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malatya Deneyap Atölyesi takımını tebrik ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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