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Malazgirt Zaferi Kutlamaları İçin Alan İncelemesi

Kaymakam Bayram ve Vakıf Başkanı Topbaş, Malazgirt Zaferi etkinlikleri için alanı gezdi ve organizasyon hakkında bilgiler aldı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 14:29
Malazgirt Zaferi Kutlamaları İçin Alan İncelemesi

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ile Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Ersan Topbaş, Malazgirt Zaferi etkinliklerinin düzenlendiği alanda incelemelerde bulundu.

Bayram ve Topbaş, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla her yıl etkinliklerin gerçekleştirildiği "1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nı gezdi. Görevlilerden bilgi alan ikili, daha sonra 15 Temmuz Meydanı'na giderek ilçe sakinleriyle çay içip sohbet etti.

Topbaş, Anadolu'ya girişin başlangıç noktası olan Malazgirt'e ilk kez geldiği için heyecanlı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl da 26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü coşkuyla kutlayacağız. Bölge halkı çok misafirperver. Buradaki etkinliklerin, buraya verdiği anlamı yerinde gördük, yaşadık. Etkinliklerle alakalı geçmiş yıllarda olan tecrübelerin üzerine katarak inşallah daha güzel bir şekilde organize olmaya çalışıyoruz. Burada yetkili arkadaşlarla sahadaki teknik çalışmaları yapıyoruz. İnşallah çok güzel bir organizasyon olacak. Sultan Alparslan'ın Malazgirt'i fethi, Anadolu'ya girişimizin başlangıç noktası. Bu şuurun herkesle oluşması açısından bu etkinlik çok önemli."

Bayram ve Topbaş'a, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Altın, MHP İlçe Başkanı Burhan Yıldırım ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt eşlik etti.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ile Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Ersan Topbaş, Malazgirt...

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ile Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Ersan Topbaş, Malazgirt Zaferi etkinliklerinin düzenlendiği alanda incelemelerde bulundu. Bayram ve Topbaş, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla her yıl etkinliklerin düzenlendiği "1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nı gezdi.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ile Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Ersan Topbaş, Malazgirt...

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ile Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Ersan Topbaş, Malazgirt Zaferi etkinliklerinin düzenlendiği alanda incelemelerde bulundu. Bayram ve Topbaş, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla her yıl etkinliklerin düzenlendiği "1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nı gezdi.

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