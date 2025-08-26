DOLAR
Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılı: Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş’tan Gençlere Çağrı

Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünde gençleri okçulukla buluşturma ve milli ruhu aktarma hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 12:26
Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılı: Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş’tan Gençlere Çağrı

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü töreninde Okçular Vakfı vurgusu

Muş'un Malazgirt ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla anma programı düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlama programında Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş önemli mesajlar verdi.

Topbaş, konuşmasında 26 Ağustos 1071 tarihinin Anadolu'nun yurt oluşunun, kardeşlik ve medeniyetin temellerinin atıldığı gün olduğunu belirtti. Sultan Alparslan ile ordusunun kazandığı zaferin, asırlardır süregelen birlik ve kardeşliğin ilk nişanesi olduğunu vurguladı.

Topbaş, vakfın misyonunu özetleyerek "Gençlerimizi okçulukla buluşturmayı ve bu toprakların ruhunu onlara aktarmayı görev biliyoruz" dedi ve ekledi: Vakfımızın yetiştirdiği sporcuların olimpiyatlardaki şampiyonlukları, mirasın hem spor sahasında hem de hayatta özgüven ve karakter kazandırdığının kanıtıdır.

Vakfın hedeflerine ilişkin Topbaş, "Bu kardeşliğin ve huzurun devamı için azimle ve kararlılıkla, yılmadan yeni sporcular yetiştirmek, gelecek nesillere tarihimizi hatırlatmak ve milli şuurumuzu aşılamak için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Topbaş ayrıca programın Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilmesine dair teşekkürlerini belirterek, "Milletimizin kutlu yürüyüşüne öncülük eden, liderliğiyle bizlere Kızılelma ufkunu gösteren, medeniyet davamıza yön veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Tören düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Topbaş, "Başta Sultan Alparslan olmak üzere, Malazgirt'te ve nice cephelerde şehadete yürüyen aziz ecdadımızı rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Rabbim bizlere Sultan Alparslan'ın cesaretini, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vizyonunu, ecdadımızın sabır ve fedakarlığını layıkıyla taşımayı nasip etsin" şeklinde konuştu.

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlama programı düzenlendi. Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, programa katılarak konuşma yaptı.

