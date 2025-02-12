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Malezya Başbakanı Enver, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TOGG Sürüşünü Paylaştı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TOGG sürerken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:06
Malezya Başbakanı Enver, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TOGG Sürüşünü Paylaştı

TOGG ile Sıcak Bir Buluşma

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG'u kullandığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Enver İbrahim'den TOGG Yorumları

X sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı görüntülerde, Enver, TOGG'u korumalarının olmadan kullandığını belirterek, "(Aracı) gerçekten beğendim, her şey burada ve sürüşe hazır." ifadesini kullandı.

Aracın kullanım kılavuzunun hem Türkçe hem de İngilizce olduğunu vurgulayan Enver, "Çok sessiz, önü de harika." diyerek beğenisini dile getirdi.

Şakalaşma ve Gülümsemeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşılıklı esprilerde bulunan Enver, "Benim şoförlüğüme güvenmene şaşırdım." diyerek gülüştü. Günlük hayatında neredeyse hiç araba kullanmadığını da belirten Enver, bu deneyimden oldukça keyif aldığını gösterdi.

TOGG sürüşüne İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da eşlik etti.

Özel Hediyeler ve Fotoğraf Anıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya ziyareti sırasında Enver İbrahim’e "Pamukkale beyazı" renginde bir TOGG hediye etti. Başbakanlık Ofisi bahçesinde bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden ikili, TOGG’un önünde fotoğraf çektirdi.

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