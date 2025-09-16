Malezya'da Sel Felaketi: 12 Ölü, 12 Kayıp

Malezya'da 12 Eylül'den bu yana süren şiddetli yağışlar sellere yol açtı; Sabah'da 12 kişi öldü, 12 kişi kayıp, binlerce kişi tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 10:23
Malezya'da Sel Felaketi: 12 Ölü, 12 Kayıp

Malezya'da Sel Felaketi: 12 Ölü, 12 Kayıp

Bernama: Şiddetli yağışlar 12 Eylül'den itibaren etkili oldu

Bernama ajansının haberine göre, ülke genelinde 12 Eylül'den itibaren görülen şiddetli yağışlar sellere neden oldu.

Yetkililer, Sabah eyaletindeki sellerde 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 12 kişinin kaybolduğunu ifade etti.

Eyalette, sel sularından etkilenen 2 bin 468 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi. Perak eyaletinde tahliye edilenlerin sayısının ise 397'ye yükseldiği kaydedildi.

Yetkililer, Selangor eyaletinde 146 kişinin, Nigeri Sembilan eyaletinde ise 74 kişinin sel suları nedeniyle güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ozon Tabakasındaki İyileşme Küresel Isınmayı Tahminlerden İki Kat Fazla Artırabilir
2
Türk Çorapları Avrupa'nın Gözdesi: 2020-2024'te 6,1 Milyar Dolar İhracat
3
İsrail Gazze'de 1 Milyon Filistinliyi Göçe Zorluyor – 1891 Ölü
4
Netanyahu: Yolsuzluk Duruşmasında Gazze'ye Güçlü Operasyon Başlattık
5
MEB'den 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları' Dersi: 17-18 Eylül'de Uygulanacak
6
Ulaştırma Yatırımlarının 2026-2028 Rotası: Lojistik ve Raylı Sistem Önceliği
7
Cennetin Çocukları TRT 1'de Başladı: Gala ve İlk Bölüm İzleyiciyle Buluştu

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor