Malezya'da Sel Felaketi: 12 Ölü, 12 Kayıp

Bernama: Şiddetli yağışlar 12 Eylül'den itibaren etkili oldu

Bernama ajansının haberine göre, ülke genelinde 12 Eylül'den itibaren görülen şiddetli yağışlar sellere neden oldu.

Yetkililer, Sabah eyaletindeki sellerde 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 12 kişinin kaybolduğunu ifade etti.

Eyalette, sel sularından etkilenen 2 bin 468 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi. Perak eyaletinde tahliye edilenlerin sayısının ise 397'ye yükseldiği kaydedildi.

Yetkililer, Selangor eyaletinde 146 kişinin, Nigeri Sembilan eyaletinde ise 74 kişinin sel suları nedeniyle güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti.