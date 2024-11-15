Malezya'dan Filipinler'in Yeni Deniz Yasalarına Sert Tepki

Malezya'dan Tepki Geliyor

Malezya, Filipinler'in **deniz egemenlik bölgelerini ve sınırlarını tanımlayan yeni Deniz Alanları Yasası** ile birlikte, yabancı deniz ve hava araçlarının geçişini düzenleyen yasalarına sert bir tepki gösterdi. Malezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Datuk Mohamad Alamin, parlamentoda yaptığı konuşmada bu yasal düzenlemeleri ele aldı.

Sabah Eyaletinin Hakları Korunacak

Alamin, Filipinler'in kabul ettiği yasaların, Malezya'nın Güney Çin Denizi'ne kıyısı olan **Sabah eyaletinin sınırlarını ihlal ettiğini** belirtti. Bu nedenle, Malezya Hükümeti'nin Filipinler'e bir protesto notası verdiğini açıkladı. Alamin, özellikle petrol bakımından zengin olan Sabah'ın egemenliğini ve haklarını koruma konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Filipinler'in Yasa Değişiklikleri

Filipinler'in Deniz Alanları Yasası, ülkenin sosyal, ekonomik ve ticari faaliyetlerinin yürütüleceği alanları tanımlama amacı taşırken, aynı zamanda **Güney Çin Denizi** dahil deniz egemenlik bölgelerini ve sınırlarını da tarif ediyor. Ek olarak, Filipinler Takımadaları Deniz Hatları Yasası ise yabancı deniz ve hava araçlarının Filipinler sularında geçişini düzenlemektedir.

Çin'in Tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand R. Marcos Jr.'ın yasaları imzalamasını kınayarak, Filipinler'in Pekin Büyükelçisi Jaime FlorCruz'u bakanlığa çağırdıklarını duyurdu.

Güney Çin Denizi'ndeki İhtilaflar

Güney Çin Denizi, **İkinci Dünya Savaşı** sonrası dönemde bölge ülkeleri arasında bağımsızlıkları ile birlikte egemenlik ihtilaflarının odağı olmuştur. Çin, 1947 yılında yayımladığı haritayla bu deniz üzerinde %80'lik bir egemenlik iddiasında bulunmuş, bu durum Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi ülkelerin de hak talep etmesine neden olmuştur.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve varlık göstermesi, hem bölge ülkeleri hem de ABD tarafından eleştirilmektedir. Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016 yılında verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olarak geçersiz olduğunu hükme bağlamıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.