DOLAR
34,42 -0,22%
EURO
36,28 -0,1%
ALTIN
2.848,01 -0,46%
BITCOIN
3.023.917,37 -0,08%

Malezya'dan Filipinler'in Yeni Deniz Yasalarına Sert Tepki

Malezya, Filipinler'in Güney Çin Denizi'ni kapsayan yeni deniz yasalarını protesto etti ve Sabah eyaletinin haklarını koruma kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 18:09
Malezya'dan Filipinler'in Yeni Deniz Yasalarına Sert Tepki

Malezya'dan Tepki Geliyor

Malezya, Filipinler'in **deniz egemenlik bölgelerini ve sınırlarını tanımlayan yeni Deniz Alanları Yasası** ile birlikte, yabancı deniz ve hava araçlarının geçişini düzenleyen yasalarına sert bir tepki gösterdi. Malezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Datuk Mohamad Alamin, parlamentoda yaptığı konuşmada bu yasal düzenlemeleri ele aldı.

Sabah Eyaletinin Hakları Korunacak

Alamin, Filipinler'in kabul ettiği yasaların, Malezya'nın Güney Çin Denizi'ne kıyısı olan **Sabah eyaletinin sınırlarını ihlal ettiğini** belirtti. Bu nedenle, Malezya Hükümeti'nin Filipinler'e bir protesto notası verdiğini açıkladı. Alamin, özellikle petrol bakımından zengin olan Sabah'ın egemenliğini ve haklarını koruma konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Filipinler'in Yasa Değişiklikleri

Filipinler'in Deniz Alanları Yasası, ülkenin sosyal, ekonomik ve ticari faaliyetlerinin yürütüleceği alanları tanımlama amacı taşırken, aynı zamanda **Güney Çin Denizi** dahil deniz egemenlik bölgelerini ve sınırlarını da tarif ediyor. Ek olarak, Filipinler Takımadaları Deniz Hatları Yasası ise yabancı deniz ve hava araçlarının Filipinler sularında geçişini düzenlemektedir.

Çin'in Tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand R. Marcos Jr.'ın yasaları imzalamasını kınayarak, Filipinler'in Pekin Büyükelçisi Jaime FlorCruz'u bakanlığa çağırdıklarını duyurdu.

Güney Çin Denizi'ndeki İhtilaflar

Güney Çin Denizi, **İkinci Dünya Savaşı** sonrası dönemde bölge ülkeleri arasında bağımsızlıkları ile birlikte egemenlik ihtilaflarının odağı olmuştur. Çin, 1947 yılında yayımladığı haritayla bu deniz üzerinde %80'lik bir egemenlik iddiasında bulunmuş, bu durum Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi ülkelerin de hak talep etmesine neden olmuştur.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve varlık göstermesi, hem bölge ülkeleri hem de ABD tarafından eleştirilmektedir. Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016 yılında verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olarak geçersiz olduğunu hükme bağlamıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, WAITRO Başkanlığına Yeniden Seçildi
2
Almanya Başbakanı Scholz ve Putin Telefonda Görüştü: Savaşın Sonlanması Çağrısı
3
Almanya: Türkiye, NATO Üyesi Olarak Güvenilir Bir Ortak Olduğunu Göstermiştir
4
Fas ve Yemen’de Binlerce Kişi İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti
5
AB, İsrail'in Lübnan'daki Saldırısını Kınadı: 12 Sağlık Görevlisi Hayatını Kaybetti
6
Malezya'dan Filipinler'in Yeni Deniz Yasalarına Sert Tepki
7
Kocaeli'nin İlk Metrosunda Deneme Sürüşü Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor