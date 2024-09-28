Malezya Dışişleri Bakanı'ndan BMGK'ya Eleştiri

Malezya Dışişleri Bakanı Hasan'dan Birleşmiş Milletler'e Sert Eleştiriler

Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) veto yetkisinin keyfi bir şekilde kullanıldığını dile getirerek, bu durumun insanlığa karşı işlenen suçların önlenmesi açısından ciddi bir engel teşkil ettiğini vurguladı.

Uluslararası Hukukun İhlali ve Veto Yetkisi

New York'ta gerçekleşen BM 79. Genel Kurulu’nda söz alan Hasan, "Küresel yönetişimin Filistinlilere yönelik soykırımı ele almaktaki başarısızlığı konusunda kritik bir noktadayız. Dünya liderlerinin bu korkunç suçları sona erdirmek için gösterdiği tepkiler oldukça yetersizdir," dedi.

Adalet Arayışında Engeller

Filistinliler için adalet arayan birçok kişinin çabalarının BMGK'daki veto yetkisi ile kesildiğine dikkat çeken Hasan, "Bu mekanizmanın kitlesel zulmü teşvik etmek için suistimal edildiğini biliyoruz. Ateşkes sağlamak için gerekli adımlar atılmalı!" şeklinde konuştu.

Reform İhtiyacı

Bakan Hasan, demokratik olmayan veto yetkisinin kısıtlanması ya da tamamen kaldırılması gerektiğini belirtti. "Güvenlik Konseyi'nin etkisizliği, bu Genel Kurul'un güçlendirilmesi ile düzeltilebilir," diyerek reform çağrısında bulundu.

Filipinler Dışişleri Bakanı'ndan Destek

Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ise dünyadaki hızlı değişimlere vurgu yaparak, BM'nin de bu değişimlere ayak uydurması gerektiğini ifade etti. Gazze, Ukrayna, Yemen ve diğer kriz bölgelerindeki derinleşen acılara karşı uluslararası toplumun daha etkili bir şekilde yanıt vermesi gerektiğine dikkat çekti.

Manalo, "Ukrayna ve Gazze'deki zorla yerinden edilmelerdeki artış, daha derin bir kolektif sorumluluk duygusunu zorunlu kılıyor," dedi.