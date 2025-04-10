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Malezya Korvet Projesinde Blok Kızağa Koyma Töreni Gerçekleşti

STM'nin inşa edeceği Malezya Kraliyet Donanması'na ait korvetlerin blok kızağa koyma töreni İstanbul'da yapıldı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 14:37
Malezya Korvet Projesinde Blok Kızağa Koyma Töreni Gerçekleşti

Türkiye ve Malezya Arasındaki Savunma İşbirliği Güçleniyor

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından, Malezya Kraliyet Donanması için inşa edilecek olan 3 korvetin blok kızağa koyma töreni İstanbul'da gerçekleştirildi. Tören, STM'nin askeri denizcilik alanındaki öncülüğünü bir kez daha ortaya koydu.

2024'te Başladı, 2027'de Tamamlanacak

STM, Malezya Kraliyet Donanması için LMS Batch-2 programı çerçevesinde korvet inşa çalışmalarına 2024'te başladı. İstanbul Denizcilik AŞ Tersanesi'nde düzenlenen törene, Malezya Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Datuk Lokman Hakim bin Ali ve Malezya Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Datuk Zulhelmy bin Ithnain katıldı.

STM Deniz Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Bülent Soydal, törende yaptığı konuşmada, bu projelerin Türkiye ile Malezya arasındaki dostluğun ve işbirliğinin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı. Ayrıca, korvetlerin Türkiye'nin Asya Pasifik bölgesine yaptığı ilk korvet ihracatı olacağını belirtti.

Güçlü Deniz Savunması İçin Tasarlandı

Yeni korvetler, ADA Sınıfı tasarımıyla inşa edilecek ve 2027'nin sonuna kadar teslim edilecek. Bülent Soydal, bu gemilerin Malezya Kraliyet Donanması'nın deniz savunmasındaki çeşitli görevleri etkin bir şekilde yerine getirmesine yönelik özelleştirildiğini ifade etti.

Türkiye'nin Savunma Kabiliyetleri Artıyor

Türkiye, MİLGEM projesi ile kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülke arasında yer alırken, dost ülkelerin savunma kapasitelerini geliştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede, Türkiye ve Malezya arasında savunma ürünleri tedarikine ilişkin G2G mutabakat muhtırası imzalanmıştı.

Korvetlerin özellikleri arasında 99,56 metre boy, 2 bin 500 ton deplasman, 26 knot maksimum hız ve 111 kişilik personel kapasitesi dikkat çekiyor. Ayrıca, gemilerde ASELSAN tarafından geliştirilen 30 mm MUHAFIZ uzaktan komutalı stabilize top sistemi ve diğer üst düzey sensör sistemleri yer alacak.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından Malezya Kraliyet Donanması için...

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından Malezya Kraliyet Donanması için inşa edilen 3 korvetin blok kızağa koyma töreni İstanbul'da gerçekleştirildi.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından Malezya Kraliyet Donanması için...

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından Malezya Kraliyet Donanması için inşa edilen 3 korvetin blok kızağa koyma töreni İstanbul'da gerçekleştirildi.

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