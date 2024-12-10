Malezya Korvet Projesinin Sac Kesim Töreni Gerçekleştirildi

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Malezya Kraliyet Donanması için inşa edeceği 3 korvetin sac kesim törenini İstanbul'da düzenledi. Törene, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal, Malezya Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Datuk Zulhelmy Bin Ithnain, Malezya Savunma Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Mohd Bakhari Bin Ismail ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz katıldı.

Yerli ve Milli Proje

Güleryüz, STM'nin Türkiye'nin askeri denizcilik alanındaki güçlü konumunu vurguladı. Türk donanmasına modern ve milli savaş gemileri kazandırıldığını belirten Güleryüz, "Dost ve kardeş Malezya donanması için LMS Batch-II projesi kapsamında inşa edeceğimiz 3 korvetin sac kesim törenini yapmaktan mutluluk duyuyoruz," dedi.

Açıklamalarına devam eden Güleryüz, Ada sınıfı tasarımının uluslararası sularda güvenilirliğini ve etkinliğini kanıtladığını ifade ederek, 2027 yılına kadar gemilerin teslimatının hedeflendiğini ifade etti. Güleryüz, gemilerin gelişmiş silah sistemleri, sensörler ve savaş yönetim sistemi ile donatılacağını da belirtti.

Proje Detayları

Malezya Kraliyet Donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan ve özelleştirilen 3 korvet, Kıyı Görev Gemisi İkinci Seri (LMSB2) Projesi kapsamında Türkiye'de inşa ediliyor. STM, tasarımdan teslimata kadar projenin tüm aşamalarında ana yüklenici rolünü üstleniyor.

Proje, Türkiye'de Türk savunma sanayisi şirketlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Gemi tasarımında ve projede yer alacak sistemler arasında, ASELSAN tarafından geliştirilen 30 mm MUHAFIZ (Smash) Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi ve ROKETSAN tarafından geliştirilen ATMACA Gemisavar Füzesi de bulunuyor.

Teknik Özellikler

Gelecek savaş gemileri toplamda 99,56 metre boya, 2 bin 500 ton deplasmana, 26 knot maksimum hıza ulaşacak ve helikopter iniş platformuna sahip olacak. Ayrıca, gemiler 111 kişilik personel kapasitesi ile dikkat çekiyor.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından Malezya Kraliyet Donanması için inşa edilecek 3 korvetin sac kesim töreni İstanbul'da yapıldı. Törene Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal (ön sol 2), Malezya Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral (ADM) Datuk Zulhelmy Bin Ithnain (ön sol 3), Malezya Savunma Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Mohd Bakhari Bin Ismail (ön sağ 3) ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz (ön sağ 2) katıldı.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından Malezya Kraliyet Donanması için inşa edilecek 3 korvetin sac kesim töreni İstanbul'da yapıldı. Törene Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal (ön sol 2), Malezya Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral (ADM) Datuk Zulhelmy Bin Ithnain (ön sol 3), Malezya Savunma Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Mohd Bakhari Bin Ismail (ön sağ 3) ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz (ön sağ 2) katıldı.