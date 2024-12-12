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Malezya, Ulusal Yapay Zeka Ofisiyle Dijital Merkez Olmayı Hedefliyor

Malezya, yapay zeka alanındaki gelişmelerle bölgesel dijital merkez olmayı planlıyor; yeni ofis açılışıyla dijital dönüşümü hızlandıracak.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 13:48
Malezya, Ulusal Yapay Zeka Ofisiyle Dijital Merkez Olmayı Hedefliyor

Malezya, Yapay Zeka Ofisi ile Dijital Dönüşümde Yeni Bir Adım Atıyor

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesini yapay zeka gelişimi ile bölgesel bir dijital merkez haline getirme amacıyla yeni bir adım attı. Başkent Kuala Lumpur'da düzenlenen törenle, ulusal yapay zeka ofisinin açılışı gerçekleştirildi.

Tarihî Bir An

Açılışta konuşan İbrahim, bu gelişmenin dijital dönüşüm yolculuklarında önemli bir adım olduğunu ifade ederek, “Bu, dijital dönüşüm yolculuğumuzda bir başka tarihi an.” dedi. Başbakan, ayrıca, Malezya’yı yüksek gelirli ülkeler arasına katabilmek için dijital bir ekosistem oluşturmanın önemine vurgu yaptı.

Dijital Okuryazarlık Çağrısı

İbrahim, ilkokuldan üniversitelere ve kamu hizmetlerine kadar toplumun farklı kesimlerinde dijital okuryazarlığın artırılması gerektiğini dile getirdi. Bu çabaların, ülkenin yapay zeka ve dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmasında kritik öneme sahip olacağı belirtildi.

Stratejik Ortaklıklarla Güçlenme

Hükümet, Amazon, Google ve Microsoft gibi dünyaca ünlü şirketlerle stratejik ortaklıklar kurarak, Malezya’da veri merkezi, bulut ve yapay zeka projelerine yönelik yatırımları artırmayı hedefliyor. Geçen yıl, Malezya, bulut ve yapay zeka hizmetlerine olan talebi karşılamak için küresel teknoloji firmalarından milyarlarca dolar yatırım almıştı.

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