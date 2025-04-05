Malezya ve Tayland Dışişleri Bakanları, Myanmar'da Deprem İzleme Ziyareti Gerçekleştirdi

Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan ve Tayland Dışişleri Bakanı Maris Sangiampongsa, Myanmar'da 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkeyi ziyaret etti.

Bernama ajansının haberine göre, iki bakan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN)'nin meydana gelen doğal afete vereceği destek kapsamında Myanmar halkına destek sunmak amacıyla ziyarette bulundu.

Bakanların, Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing ile görüşmesi ve depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek mağdur ailelerle buluşması planlanıyor.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesinde 28 Mart'ta meydana gelen depremler sonucunda 3 bin 301 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 792 kişi yaralandı. Halen 221'den fazla kişi kayıp durumda.