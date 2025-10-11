Malezyalı Doktor Maziah: Uzaktan işkence sesleri duyduk — Özgürlük Filosu iddiası

Malezyalı Doktor Maziah: Uzaktan işkence sesleri duyduk

Özgürlük Filosu üyesi Maziah, alıkonulma ve hapishane koşullarını AA muhabirine anlattı

Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından alıkonulan Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinde yer alan Malezyalı doktor Maziah binti Mohamad, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Maziah, gemideki diğer aktivistlerle görevinin sağlık desteği ve insani yardım sağlamak olduğunu belirtti. İsrail güçlerinin saldırısının sabah erken saatlerde başladığını, operasyon öncesinde etraflarının yaklaşık 45 dakika boyunca sarıldığını söyledi.

Gemideki asker sayısını 7 ila 9 asker olarak aktaran Maziah, saldırının hızlı gerçekleştiğini, askerler gemiye çıktıktan sonra arama yapıldığını ve kişisel eşyalar ile elektronik cihazların kontrol edildiğini ifade etti.

Maziah, alıkonulmalarının ardından götürüldükleri hapishanede verilen yiyecek ve suyu reddettiklerini belirterek, "Çoğumuz, şüpheci olduğumuz için yiyecek ve suyu reddettik. Bu yüzden yaklaşık 36 saat boyunca yiyeceksiz ve susuz kaldık." dedi.

Hapishanedeyken uzaktan gelen işkence seslerinin kendisini derinden etkilediğini anlatan Maziah, "Birinin, muhtemelen Filistinlilerin işkenceye uğradığına dair bir ses duydum. Uzaktan, defalarca işkence görüyormuş gibiydi. Bizden önce içeride, aynı komplekste hapsedilmiş Filistinlilerin olduğunu duyduk. Uzaktan işkence sesleri duyduk." ifadelerini kullandı.

Maziah, dün Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul'a getirildi. Şu an için duygu ve düşüncelerini sorulduğunda "Bu mücadelenin bitmediğini hissediyorum" yanıtını verdi ve şunları ekledi: "Halen yapılacak çok iş var. Belki gemilerimiz alıkonulmuş, kaçırılmış, çalınmış olabilir ama (Gazze'ye) gitmeye devam edeceğiz."

Filonun ve sivil aktivistlerin, hükümetlerin ve uluslararası aktörlerin yetersiz kaldığı noktalarda harekete geçtiğini vurgulayan Maziah, "Tüm dünyanın uyanmasını ve güçlerimize katılmasını istiyorum" çağrısında bulundu. Ayrıca sivil dayanışmanın şiddetten ziyade empati ve akıl ile sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Not: Haber, Maziah binti Mohamad tarafından AA muhabirine aktarılan ifadeler esas alınarak hazırlanmıştır.

