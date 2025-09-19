Mali, Cezayir'i UAD'ye Taşıdı: Keşif Dronu Krizi

Mali, Cezayir ordusunun mali keşif dronunu vurduğu iddiasıyla UAD'ye başvurdu. Olay diplomatik krize dönüştü; iki ülke karşılıklı restleşti.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 13:30
İddia ve hukuki dayanaklar

Uluslararası Adalet Divanı'na yapılan başvuruya göre Mali, 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gece "Cezayir Savunma Güçleri'nin Mali Silahlı ve Güvenlik Güçlerine ait bir keşif dronunu Mali toprakları üzerinde gözetleme görevi sırasında tahrip ettiği" iddiasını mahkemeye taşıdı.

Açıklamaya göre 16 Eylül 2025'te Cezayir aleyhine dava açan Mali, Cezayir'in Birleşmiş Milletler şartındaki kuvvet kullanma yasağını ihlal ettiğini öne sürdü.

Mali ayrıca bu eylemin 11 Temmuz 2000 tarihli Afrika Birliği Kurucu Senedi ile 1 Ocak 2005'te imzalanan Afrika Birliği Saldırmazlık ve Ortak Savunma Paktı'nı ihlal ettiğini savundu.

Diplomatik yansımalar

İki ülke arasındaki gerilim, dron olayının ardından diplomatik krize dönüştü; karşılıklı büyükelçi geri çekme ve hava sahası kapatma restleşmeleri yaşanmıştı.

Cezayir ise Mali'nin iddialarını reddederek söz konusu dronun kendi hava sahasını ihlal ettiğini ve meşru müdafaa kapsamında vurulduğunu bildirmişti.

UAD'nin açıklamasıyla konu uluslararası hukuka taşınmış oldu ve tarafların argümanları mahkeme sürecinde değerlendirilecek.

