Mali'de Tuareg İsyancıları ile Ordu Arasındaki Çatışmalar Sonrası Ağır Kayıplar

Mali'de Acı Verici Çatışmalar

Mali'nin Cezayir sınırında yer alan Tinzaouatene kasabasında, Mali ordusu ile Tuareg isyancıları arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Mali Savunma Bakanlığı, bu çatışmalarda ordu tarafında önemli kayıplar verildiğini bildirdi.

Hava Koşulları ve Çatışmalar

25 Temmuz Perşembe günü patlak veren çatışmalar, bölgede etkili olan bir kum fırtınası sebebiyle daha da alevlendi. Bu durum, isyancıların organize olmasını ve diğer terör gruplarından silah temin etmesini kolaylaştırdı.

Wagner Grubunun Rolü

Bazı sosyal medya hesaplarına göre, Mali ordusuyla işbirliği içinde hareket eden Wagner paralı askerlerinin de aralarında bulunduğu bir tugay, çatışmalarda ağır kayıplar verdi. "Razgruzka Wagnera" isimli Telegram hesabında, Rus komutan Sergey Şevçenko'nun çatışmada hayatını kaybettiğine dair bilgiler paylaşıldı.

Cezayir Anlaşmasının Sonuçları

Mali'de 2015 yılında imzalanan Cezayir Barış ve Uzlaşı Anlaşması, Tuareglerin silah bırakması sonucunu doğurmuştu. Ancak, son dönemde artan gerilimler ve Birleşmiş Milletler Mali çok boyutlu istikrar misyonunun (MINUSMA) çekilmesi, ordunun kontrol sınırlarını zorlaştırdı.

Öte yandan, Azavad Halkının Savunması için Stratejik Çerçeve (CSP-DPA) olarak bilinen grup, Mali ordusunu ve Wagner kuvvetlerini bozguna uğrattığını duyurdu. Sosyal medyada bu olaylarla ilgili bir dizi görüntü de paylaşıldı.

Sonuç

Mali'de devam eden bu çatışmalar, bölgedeki istikrarı tehdit ederken, halkın güvenliğini de riske atıyor. Taraflar arasındaki anlaşmazlıklar, Cezayir Anlaşması'nın ihlali olarak gündeme gelmeye devam edecek gibi görünüyor.