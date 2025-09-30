Maliye 'T' Plakalı Ferrari ve Lüks Araçlarda Vergi İncelemesi Başlattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt dışından getirilen Ferrari ve diğer lüks araçların 'T' plakayla vergisiz kullanımını mercek altına aldı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 10:02
Maliye 'T' Plakalı Ferrari ve Lüks Araçlarda Vergi İncelemesi Başlattı

Maliye 'T' Plakalı Ferrari ve Lüks Araçlarda Vergi İncelemesi Başlattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı usulsüz kullanıma karşı müfettişleri görevlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt dışından "yolcu beraberinde taşıt uygulaması" kapsamında geçici olarak getirilen Ferrari başta olmak üzere çeşitli lüks araçların, vergisini ödemeden 'T' plakayla Türkiye'de kullanıma sunulması iddialarını soruşturuyor.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, yurt dışından getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları Türkiye'de 24 ay kalabiliyor. Geçmiş yıllarda 6 ay olarak uygulanan bu süre, 2015 yılında 24 aya çıkarılmıştı.

Gümrük mevzuatı doğrultusunda, Türkiye'de ikamet eden kişilerin yurt dışından taşıt getirme hakkı bulunmuyor. Söz konusu araçların da getiren kişi ve kurum tarafından kullanılması gerekiyor.

Vergisiz olarak yurt dışından getirilen bu araçların, 2 yıl sonunda ülke dışına çıkarılması şartı bulunuyor. Buna karşın bazı şirketlerin, yurt dışından getirdikleri Ferrari başta olmak üzere çeşitli markalardaki lüks araçları, uygulamayı suistimal ederek Türkiye'de kullanıma sunduğu belirlendi.

İncelemede, bu araçların "prototip veya yol testi için kullanılacaklar" gerekçesiyle verilen 'T' plaka ile kullanıldığı tespit edildi. Maliye müfettişleri, lüks araçları vergisiz olarak kullanıma sunan şirketlerin izini sürmeye başladı.

HÜLYA ÖMÜR UYLAŞ

İLGİLİ HABERLER

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Kamyonetin Çarptığı 2 Çocuk Yaşamını Yitirdi
2
Erdoğan'dan Sert Çıkış: Gazze, Suriye, Libya ve Somali Eleştirilerine Yanıt
3
Türkiye'nin Plastik Kirliliğiyle Mücadelesi: 44 Eylemlik Yol Haritası
4
Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Jandarma Şehit Oldu, 1 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Somali'de petrol sondajı başlıyor: Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud açıkladı
6
Netanyahu: Trump Planına Göre İsrail'in Gazze İşgali Sürecek, Filistin Devleti Kurulmayacak
7
Güllü'nün Ölümü: Yalova'da Soruşturma ve AI Kamera İncelemesi Sürüyor

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor