Maltepe'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Maltepe'de Trafik Kazası Gerçekleşti

Maltepe'de meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobil hem önündeki araca hem de yolcu durağına çarparak 4 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Kaza Detayları

D-100 kara yolu Aydınevler mevkiindeki yan yolda, Ahmet Serhat Şahin'in kullandığı 34 KSP 494 plakalı otomobil, önünde seyreden İsmail Ünal'ın yönetimindeki 34 CUJ 155 plakalı araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil devrildi.

Yaralılar ve Müdahaleler

Kazada, 34 KSP 494 plakalı otomobilde bulunan Lara Ceren Turmuş ve yolcu durağında bekleyen Ezgi Kamalı yaralanarak, sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesiyle hastaneye kaldırıldılar.

Olay Yerinin Temizlenmesi ve Ulaşım

Kaza sonrası yolcu durağı kullanılamaz hale geldi. Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaralıların sağlık durumunu kontrol ederek gerekli müdahalelerde bulundu. Ulaşım, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tekrar açıldı.