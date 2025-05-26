Maltepe'deki Kayıp Genç Ormanlık Alanda Bulundu

Maltepe'de, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 17 yaşındaki genç Mustafa Altundere'nin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

Edinilen bilgilere göre, evinden 2 gün önce ayrılan Mustafa Altundere'nin ailesi, oğullarından haber alamamaları üzerine polise kayıp başvurusu yaptı. Bu talep üzerine polis ekipleri, gencin bulunması için arama çalışması başlattı.

Arama çalışmaları devam ederken, Başıbüyük bölgesindeki ormanlık alanda bir kişiyi hareketsiz gören vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları incelemede hareketsiz bulunan kişinin Mustafa Altundere olduğunu tespit etti.

Genç adamın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu trajik olay, aile ve toplumda derin bir üzüntü yaratırken, polisin olaya ilişkin incelemeleri sürüyor.

Maltepe'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 17 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü bulundu. Çalışmalar sürerken, Başıbüyük'teki ormanlık alanda bir kişiyi hareketsiz gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.