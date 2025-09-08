Manas Üniversitesi'nden 30. Yıla Özel Trenle Issık Göl Yolculuğu

Manas Üniversitesi'nden 30. yıla özel trenle Issık Göl gezisi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), kuruluşunun 30. yılı etkinlikleri kapsamında "Manas'tan Tarihe Yolculuk" temalı özel bir tren seferi düzenledi. Etkinlik, Tanrı Dağları eteklerindeki tarihi ve turistik bölgeleri tanıtmayı ve yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilere moral vermeyi hedefledi.

Yolculuk ve program

Bişkek'ten hareket eden trende yaklaşık 1000 öğrenci, akademisyen, idari personel, aileleri ve üniversite yönetimi yer aldı. Tek yönde yaklaşık dört saat süren yolculuk boyunca katılımcılar kitap okudu, şarkılar söyledi, sosyal medya içerikleri hazırladı ve halay çekerek etkinliğe eşlik etti.

Vagonlardaki ekranlardan Manas Televizyonu yayınları aracılığıyla Bişkek-Balıkçı güzergahındaki tarihi şehir kalıntıları, kanyonlar, anıtlar, heykeller ve kervansaraylar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Öğrenciler, Tanrı Dağları eteklerinden geçen trenin penceresinden bölgenin doğal güzelliklerini, otlayan atları, nehirleri ve dağ manzaralarını izledi.

Balıkçı'da karşılama ve etkinlikler

Balıkçı tren garında geleneksel olarak ekmek ve bal ile karşılanan öğrenciler, şehir plajı ve Issık Göl kıyısındaki parkları gezdi. Göl kıyısına kurulan dev sahnede konser programı düzenlendi ve katılımcılar gün boyu süren etkinliklerde bir araya geldi.

Rektör ve organizasyonun mesajları

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, etkinlikle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada üniversitenin "bir üniversiteden öte" olduğunu vurguladı. Ceylan, Bişkek-Balıkçı yolculuğunun öğrencilere tarih bilinci kazandırmayı amaçladığını belirterek, "Issık Göl deyince akla rahmetli yazar Cengiz Aytmatov geliyor." sözleriyle gençlere edebiyatın önde gelen isimlerini tanıtmak istediklerini ifade etti.

KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev ise, "Amacımız tarihimizi halka ve özellikle gençlerimize ulaştırmaktır." diyerek üniversitenin 30. yıl etkinliklerinin diğer programlarla süreceğini aktardı.

Katılımcıların değerlendirmeleri

Manas Üniversitesinin Öğrenci Gelişimi ve Danışma Merkezi Müdürü Nazira Kubanıçbek, üniversitenin öğretim kadrosu ve öğrencileriyle yakından ilgilendiğini söyledi. Vagonlardan birinde görevli memur Anara Caparova, bir üniversitenin öğrencileri için bir trendeki tüm vagonları tahsis etmesini ilk defa gördüğünü paylaştı.

Üniversitenin ikinci sınıf öğrencisi Ayzat Apaliyeva, tarihi ve turistik bölgeler hakkında bilgilendirildiğini ve sosyal medya içerikleri hazırladığını anlattı.

Etkinliğin koordinasyonu

Bişkek-Balıkçı tren yolculuğunun koordinatörü Prof. Dr. Kemal Polat, etkinliğin mimarının Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan olduğunu belirtti. Polat, programın Kırgızistan Devlet Demir Yolları Kurumu ve Balıkçı İl Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirildiğini kaydederek, bunun "tarihi, bilimsel, kültürel, sosyolojik ve eğlence" yönleri olan çok boyutlu bir etkinlik olduğunu vurguladı.

Polat ayrıca, "Manas Üniversitesi, Türk dünyasını bilim lokomotifidir." ifadeleriyle üniversitenin misyonuna dikkat çekti.

Etkinlik, KTMÜ'nün 30. yıl programı kapsamında planlanan diğer faaliyetlerle devam edecek.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), kuruluşunun 30. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Manas'tan Tarihe Yolculuk” temasıyla tren seyahati düzenledi. Etkinlikte, Tanrı Dağları'nın eteklerindeki tarihi ve turistik bölgeleri tanıtmak ve yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilere moral vermek amacıyla özel bir trenle Balıkçı şehrine yolculuk yapıldı.