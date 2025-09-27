Manavgat’ta 21 Yaşındaki Down Sendromlu Gülsüm’ün Düğün Hayali Gerçekleşti

Anne Hatice Erdem, kızının isteğini organizasyonla gerçeğe dönüştürdü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 21 yaşındaki down sendromlu Gülsüm Çayır'ın uzun süredir kurduğu düğün hayali, annesi tarafından düzenlenen bir organizasyonla gerçekleşti.

Taşağıl Mahallesi'nde yapılan törende, saç ve makyajı yapıldıktan sonra gelinlik giyen Gülsüm, alkışlar eşliğinde kardeşi Çağrı ile düğün alanına giriş yaptı. İlk dansını da kardeşiyle yapan Gülsüm Çayır, davetlilerle birlikte doyasıya eğlendi.

Organizasyonda ayrıca kına merasimi gerçekleştirildi ve geleneksel olarak gelin tarafından testi kırıldı.

Organizasyonu düzenleyen anne Hatice Erdem, yaptığı konuşmada, "Haziranda teyzesinin düğününden sonra bu isteği daha da arttı. Ben de bir organizasyon şirketiyle anlaşıp elimden geldiğince hayalini gerçekleştirdim. Onu gelinlik içinde bu kadar mutlu görmek bana da büyük sevinç yaşattı. Düğünümüze katılan herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Dayı Mehmet Erdem ise, "Yeğenim sürekli düğün hayali kuruyordu. Bugün o hayali gerçek oldu. Bu mutluluğa ortak olan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Düğüne, AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Niyazi Ünal ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

