Manavgat’ta 21 Yaşındaki Down Sendromlu Gülsüm’ün Düğün Hayali Gerçekleşti

Manavgat'ta 21 yaşındaki down sendromlu Gülsüm Çayır'ın annesinin düzenlediği organizasyonla düğün hayali gerçekleşti; gelinlik, kına ve ilk dans yapıldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 00:53
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 01:03
Manavgat’ta 21 Yaşındaki Down Sendromlu Gülsüm’ün Düğün Hayali Gerçekleşti

Manavgat’ta 21 Yaşındaki Down Sendromlu Gülsüm’ün Düğün Hayali Gerçekleşti

Anne Hatice Erdem, kızının isteğini organizasyonla gerçeğe dönüştürdü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 21 yaşındaki down sendromlu Gülsüm Çayır'ın uzun süredir kurduğu düğün hayali, annesi tarafından düzenlenen bir organizasyonla gerçekleşti.

Taşağıl Mahallesi'nde yapılan törende, saç ve makyajı yapıldıktan sonra gelinlik giyen Gülsüm, alkışlar eşliğinde kardeşi Çağrı ile düğün alanına giriş yaptı. İlk dansını da kardeşiyle yapan Gülsüm Çayır, davetlilerle birlikte doyasıya eğlendi.

Organizasyonda ayrıca kına merasimi gerçekleştirildi ve geleneksel olarak gelin tarafından testi kırıldı.

Organizasyonu düzenleyen anne Hatice Erdem, yaptığı konuşmada, "Haziranda teyzesinin düğününden sonra bu isteği daha da arttı. Ben de bir organizasyon şirketiyle anlaşıp elimden geldiğince hayalini gerçekleştirdim. Onu gelinlik içinde bu kadar mutlu görmek bana da büyük sevinç yaşattı. Düğünümüze katılan herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Dayı Mehmet Erdem ise, "Yeğenim sürekli düğün hayali kuruyordu. Bugün o hayali gerçek oldu. Bu mutluluğa ortak olan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Düğüne, AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Niyazi Ünal ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 21 yaşındaki down sendromlu Gülsüm Çayır'ın kurduğu düğün hayali...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 21 yaşındaki down sendromlu Gülsüm Çayır'ın kurduğu düğün hayali, annesinin düzenlediği organizasyonla gerçek oldu. Gülsüm, kardeşi Çağrı ile düğün alanına giriş yaptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 21 yaşındaki down sendromlu Gülsüm Çayır'ın kurduğu düğün hayali...

İLGİLİ HABERLER

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSF Gazze'de Faaliyetlerini Durdurdu: İsrail Saldırıları Güvenlik Endişesi Yarattı
2
Bursa'da PTT çalışanı darp olayında şüpheli M.A. tutuklandı
3
Uşak'ta Motosiklet Kamyona Arkadan Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Suat Kılıç: ABD Vetosu Filistin Kararlarını Yok Sayıyor
5
Ataoğlu'dan Çağrı: KKTC'ye Seyahat ve Yatırım Yapın
6
Köyceğiz'de İmar Yolsuzluğu Soruşturmasında 3 Kişi Adli Kontrolle Serbest
7
BM Güvenlik Konseyi, İran'a 'snapback' yaptırımların geri gelmesine kapı açtı

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı