Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde korkutan yangın

Olay ve tahliye

Antalya'nın Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelde bugün saat 12.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında otelin bitişiğindeki blokta konaklayan müşteriler ile personel, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Müdahale ve durum

Yangının, 4 katlı otelin zemin katındaki kazan dairesi'nden çıktığı bildirildi. Dumanları fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma ve incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

