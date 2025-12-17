DOLAR
42,72 -0,05%
EURO
50,08 0,23%
ALTIN
5.929,54 -0,18%
BITCOIN
3.721.005,34 0,64%

Manavgat'ta 5 Yıldızlı Otelde Korkutan Yangın

Manavgat'taki 5 yıldızlı otelde çıkan yangın nedeniyle konaklayanlar ve personel tahliye edildi; itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:56
Manavgat'ta 5 Yıldızlı Otelde Korkutan Yangın

Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde korkutan yangın

Olay ve tahliye

Antalya'nın Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelde bugün saat 12.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında otelin bitişiğindeki blokta konaklayan müşteriler ile personel, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Müdahale ve durum

Yangının, 4 katlı otelin zemin katındaki kazan dairesi'nden çıktığı bildirildi. Dumanları fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma ve incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

MANAVGAT İLÇESİNDEKİ 5 YILDIZLI OTELDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU.

MANAVGAT İLÇESİNDEKİ 5 YILDIZLI OTELDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU.

MANAVGAT İLÇESİNDEKİ 5 YILDIZLI OTELDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU.

İLGİLİ HABERLER

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD 16’ncı Kuruluş Yıl Dönümünü Eskişehir’de Kutladı
2
Bakanlık İnceleme Başlattı: Büyükçekmece Huzurevinde Şiddet İddiası
3
Kayseri'de Heimlich manevrası: Sosyal medyadan öğrenen nakliyeci bebeği kurtardı
4
İstanbul’da Yeni Nesil Suç Örgütüne 4 Operasyon: 25 Gözaltı, Kadın Tetikçiler Yakalandı
5
Malatya'da CHP'li Ergül Günaydın Partisinden İstifa Etti
6
Afyonkarahisar'da jandarma 1 milyon 200 bin TL değerinde 2 bin 200 şişe kaçak parfüm ele geçirdi
7
Aydın Köşk'te Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı, Araçlar Küle Döndü

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi