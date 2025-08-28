Manavgat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
Beydiğin Mahallesi Murtbeli mevkisinde kaza
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, 07 JL 072 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa K'nin Beydiğin Mahallesi Murtbeli mevkisinde karşı yönden gelen 60 AFJ 766 plakalı otomobili kullanan Ömer Y. ile çarpışması sonucu gerçekleşti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki yolcu olarak bulunan 4 yaralı, ambulanslarla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Mustafa K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.