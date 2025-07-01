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Manavgat'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Dolbazlar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 15:57
Manavgat'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Manavgat'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Dolbazlar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, ancak alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Bölgeye İtfaiye Ekipleri Sevk Edildi

Yangın ihbarı üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hemen bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

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