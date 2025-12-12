DOLAR
Manavgat'ta Yaya Geçidinde Kaza: Otomobil Yaşlı Adama Çarptı

Manavgat'ta yaya geçidinde otomobilin çarptığı İbrahim Eryılmaz'a çevredekiler ilk müdahaleyi yaptı; yaralı 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:17
Olayın Detayları

Olay, dün Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynep Z. A. yönetimindeki 07 BGM 741 plakalı otomobil, yaya geçidinde geçmeye çalışan İbrahim Eryılmaz'a çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle refüje düşerek başından yaralanan Eryılmaz'a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazayı gören vatandaşlar, yolun sağ tarafındaki aracın yayalara yol vermek için durduğunu; bu sırada sol şeritten gelen otomobilin hızının fazla olması nedeniyle fren yapmasına rağmen duramayarak yayaya çarptığını ifade etti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

