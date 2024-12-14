Mango Kurucusu İsak Andiç Ermay Dağ Kazasında Hayatını Kaybetti

Mango firmasının kurucusu, 71 yaşındaki İsak Andiç Ermay, İspanya'da geçirdiği bir dağ gezisi kazasında hayatını kaybetti.

İstanbul doğumlu olan ve 14 yaşında İspanya'ya göç eden Andiç, uzun yıllardır Barselona'da yaşamaktaydı. Katalonya bölgesinde bulunan Montserrat dağlık alanında bir gezi sırasında yaklaşık 100 metreden düşerek yaşamını yitirdiği bildirildi.

Katalonya özerk hükümeti başkanı Salvador İlla Roca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Katalonya'nın büyümesine ve dünya çapında tanınmasına katkıda bulunan kararlı iş insanı Isak Andic'in kaybından dolayı dehşete düştüm. Katalan ve küresel moda sektöründe silinmez bir iz bıraktı. Ailesine, arkadaşlarına ve Mango ekibine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

1953'te İstanbul'da Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Andiç, 1979 yılında tekstil sektörüne adım attı ve 1984 yılında Mango şirketini kurarak büyük başarılara imza attı.

Forbes dergisinin 2024 yılı listesine göre, Andiç'in serveti yaklaşık 4,5 milyar euro olarak belirlendi ve kendisi İspanya'nın en zengin 5’inci iş insanı konumundaydı.