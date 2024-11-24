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Manila'da Yangın: 2000 Aile Evsiz Kaldı

Filipinler'in Manila şehrinde çıkan yangında 2000 aile evsiz kaldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 21:38
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 21:38
Manila'da Yangın: 2000 Aile Evsiz Kaldı

Manila'da Yangın Felaketi

Filipinler'in başkenti Manila'da meydana gelen büyük bir yangın, en az 2000 ailenin evsiz kalmasına neden oldu. Yangın, sabahın erken saatlerinde çıkarken, yaklaşık 1000 evin kül olduğu bildirildi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Xinhua ajansının aktardığına göre, yangın sonrası Filipinler Hava Kuvvetleri, sahil güvenlik ekipleri ve 30 itfaiye ekibi hemen olay yerine sevk edildi. Manila Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Ofisi, yangının yerel saatle 14.00'te kontrol altına alındığını duyurdu.

Yangının Nedenleri ve Önlemler

Manila İtfaiye Teşkilatı'ndan Alejandro Ramos, yangının hızla yayılmasında güçlü rüzgarların etkili olduğunu ve dar sokakların yangın söndürme çabalarını zorlaştırdığını belirtti. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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