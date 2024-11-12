DOLAR
34,38 -0,22%
EURO
36,52 0,22%
ALTIN
2.877,39 0,62%
BITCOIN
3.010.281,56 -0,75%

Manipur'da Etnik Çatışmalar Sıradışı Şiddetle Devam Ediyor

Hindistan'ın Manipur eyaletinde 10 silahlı militanın öldürülmesi sonrası çatışmalar sürüyor. Eyaletteki etnik gerilim tırmanıyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 13:54
Manipur'da Etnik Çatışmalar Sıradışı Şiddetle Devam Ediyor

Manipur'daki Çatışmalar Tırmanıyor

Hindistan'ın Manipur eyaletinde, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 10 silahlı militanın öldürülmesinin ardından çatışmalar devam ediyor. Gece boyunca Imphal Vadisi ve dağlık bölgelerden gelen silah sesleri, bölgedeki tansiyonu artırmış durumda.

Çatışmanın Arka Planı

Dün Jiribam bölgesinde yaşanan bu olay, özellikle Kuki topluluğunun çoğunlukta olduğu dağlık alanlarda, okul ve iş yerlerinin kapanmasına neden oldu. Topluluk, hükümetin aldığı kararları protesto ediyor.

Etnik Gerilim ve Şiddet Olayları

Manipur eyaleti, Mayıs 2023'ten bu yana, çoğunluğu Meitei olan toplulukla, azınlıktaki Kuki-Zo etnik grubu arasındaki şiddet olaylarıyla sarsılıyor. Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğu, kendilerine iş ve eğitimde kota gibi avantajlar sağlayacak olan "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmek istiyor. Bu adım, Meitei olmayanların arazilerin satın alınmasını engelleyeceği için Kuki topluluğunun tepkisini çekiyor.

Şiddetin Bedeli

Kukiler, bu tür avantajların sadece kendi topluluklarına tanınması gerektiğini savunuyor. 3 Mayıs 2023'ten itibaren başlayan şiddet olaylarında, en az 250 insan hayatını kaybetmiş ve 60 binden fazla kişi yerinden edilmiş durumda.

Askeri Müdahale

Askeri birliklere 4 Mayıs'ta "vur" emri verilmesiyle çatışmaların boyutu daha da arttı. Eyaletteki etnik gerilim, günlük yaşamı doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Tarihi Camilerin Güvenlik Hizmetinin Sonlandırılması Tepki Topladı
2
Erdoğan ve Aliyev, COP29 Zirvesi'nde Görüştü
3
Mardin'de 597 Tarihi Sikke Ele Geçirildi: Roma ve Bizans Dönemine Ait
4
Bakan Uraloğlu Antalya'da Ziyaretler Gerçekleştirdi
5
WWF, COP29'dan Biyoçeşitlilik İçin Olumlu Sonuçlar Bekliyor
6
Çin'de Yürüyüşçülerin Üzerine Araç Süren Şahıs 35 Kişi Öldürdü
7
Çanakkale Boğazı, Dev Petrol Platformu için Tek Yönlü Kapatıldı

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak