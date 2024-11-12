Manipur'da Etnik Çatışmalar Sıradışı Şiddetle Devam Ediyor

Manipur'daki Çatışmalar Tırmanıyor

Hindistan'ın Manipur eyaletinde, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 10 silahlı militanın öldürülmesinin ardından çatışmalar devam ediyor. Gece boyunca Imphal Vadisi ve dağlık bölgelerden gelen silah sesleri, bölgedeki tansiyonu artırmış durumda.

Çatışmanın Arka Planı

Dün Jiribam bölgesinde yaşanan bu olay, özellikle Kuki topluluğunun çoğunlukta olduğu dağlık alanlarda, okul ve iş yerlerinin kapanmasına neden oldu. Topluluk, hükümetin aldığı kararları protesto ediyor.

Etnik Gerilim ve Şiddet Olayları

Manipur eyaleti, Mayıs 2023'ten bu yana, çoğunluğu Meitei olan toplulukla, azınlıktaki Kuki-Zo etnik grubu arasındaki şiddet olaylarıyla sarsılıyor. Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğu, kendilerine iş ve eğitimde kota gibi avantajlar sağlayacak olan "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmek istiyor. Bu adım, Meitei olmayanların arazilerin satın alınmasını engelleyeceği için Kuki topluluğunun tepkisini çekiyor.

Şiddetin Bedeli

Kukiler, bu tür avantajların sadece kendi topluluklarına tanınması gerektiğini savunuyor. 3 Mayıs 2023'ten itibaren başlayan şiddet olaylarında, en az 250 insan hayatını kaybetmiş ve 60 binden fazla kişi yerinden edilmiş durumda.

Askeri Müdahale

Askeri birliklere 4 Mayıs'ta "vur" emri verilmesiyle çatışmaların boyutu daha da arttı. Eyaletteki etnik gerilim, günlük yaşamı doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.