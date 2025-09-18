Manisa Akhisar'da Göçük: 2 Kişi Toprak Altında, Kurtarma Çalışması Başladı

Manisa Akhisar'da göçük: 2 kişi toprak altında kaldı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kuyu kazma çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 kişi toprak altında kaldı. Olay, İsaca Mahallesinde gerçekleşti.

Olayın ayrıntıları

Amca çocukları Erdal Okatan (44) ve Ercan Okatan (46), tarlalarına su kuyusu açmaya çalışırken yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

Kurtarma çalışmaları

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, 2 kişinin kurtarılması için yoğun çaba sarf ediyor.

Gelişmeler geldikçe kamuoyuna duyurulacaktır.

