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Manisa Alaşehir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki orman yangını, müdahale ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 13:40
Manisa Alaşehir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangının Kontrol Altına Alındığı Açıklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Badınca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin üstün çabalarıyla kontrol altına alındı.

Olayın Gelişimi

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiştir. İhbarın alınmasının ardından, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer bölgeye sevk edilmiştir.

Yangına, katılan ekipler hem havadan hem de karadan müdahalede bulunarak, yangının büyümesini engelleyip kontrol altına alınmasını sağlamıştır.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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