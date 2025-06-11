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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Taziyeler Devam Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye ziyaretleri sürüyor. Zeyrek, 9 Haziran'da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 19:21
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Taziyeler Devam Ediyor

Ferdi Zeyrek'in Vefatı Sonrası Taziye Ziyaretleri

Manisa'da Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bu trajik olayın ardından taziye ziyaretleri aralıksız devam ediyor.

Taziyeler Fatih Sergi Salonu'nda Alınıyor

Fatih Sergi Salonu'nda gerçekleşen taziye etkinliğinin 2. gününde Ferdi Zeyrek'in ailesi ve sevenleri başsağlığı dileklerini kabul ediyor. Zeyrek’in annesi Gülten, eşi Nurcan, amcası ve kız kardeşi taziyeda yerlerini alırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri ve CHP Manisa İl Başkanlığı yöneticileri de burada bulunuyor.

Önemli İsimler Taziyeye Katıldı

Taziye sürecinde Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay gibi önemli isimler de yer aldı.

Merhum Zeyrek İçin İkramlar Yapıldı

Taziye ziyaretine katılanlara, Cumhuriyet Meydanı'nda Ferdi Zeyrek'in ruhu için yemek ve lokma ikram edildi. Gelip geçen vatandaşlar, Zeyrek ailesine desteklerini sunarak merhum Zeyrek için dualar etti.

Zeyrek'in Talihsiz Kazası

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek üzere hareket eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da vefat etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Manisa Fatih Sergi Salonu'nda, Nurcan Zeyrek (solda) ile birlikte taziyeleri kabul etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Manisa Fatih Sergi Salonu'nda, Nurcan Zeyrek (solda) ile birlikte taziyeleri kabul etti.

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