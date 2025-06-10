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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek İçin Tören Düzenlendi

Manisa'nın sevilen belediye başkanı Ferdi Zeyrek için düzenlenen törene büyük katılım oldu. Eşi Nurcan Zeyrek, duygusal anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 15:31
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek İçin Tören Düzenlendi

Ferdi Zeyrek İçin Duygusal Tören

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için bugün belediye binası önünde bir tören düzenlendi. Eşi Nurcan Zeyrek, törende yaptığı konuşmada gözyaşlarıyla eşinin Manisa'ya olan sevgisini vurguladı. "16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı" diyen Nurcan Zeyrek, eşinin hayallerinden biri olan belediye başkanlığında verimliliği için gece gündüz çalıştığını dile getirdi.

Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, siyasetçiler ve yerel yöneticiler de katılarak Zeyrek'in ailesine destek verdiler. Cenaze töreni sırasında Zeyrek'in öz geçmişi okundu ve unutulmaz anlar yaşandı.

Özgür Özel'den Anlamlı Mesaj

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kendisini her zaman sorumlu hissettiğini ve onun yerel seçimlerde Manisa'yı kazandığını hatırlatarak, "Manisa'yı emanet etti gitti. Bizim yükümüz her şeyden ağır" ifadelerini kullandı. Zeyrek'in samimiyetinden ve sevdiklerine bağlılığından bahseden Özel, onun etkisinin ve ardından bıraktığı boşluğun kendisi için ne kadar derin olduğunu belirtti.

Törende, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste de bir konuşma yaparak Ferdi Zeyrek'in anısına saygılarını sundu. Ayrıca, belediye binası ve çevresindeki reklam panolarına "Yastayız" yazılı Zeyrek'in fotoğrafları asıldı.

Ferdi Zeyrek, 6 Haziran akşamı evinde elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılmış ve dün hayatını kaybetmişti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir...

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Cumhuriyet Meydanı’nda cenaze töreni düzenlendi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir...

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Cumhuriyet Meydanı’nda cenaze töreni düzenlendi.

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