Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü bir şehir olarak 21 Mart’ta büyük bir şölen yaşatacak. 485 yıllık köklü geçmişe sahip olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, baharın müjdecisi Nevruz Bayramı ile aynı günde kutlanacak. Bu muhteşem etkinlik, hem yerel halkı hem de dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri büyüleyici bir atmosfere davet edecek.

UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan festival, gelenekleri yaşatma ve gelecek nesillere aktarma misyonunu başarıyla sürdürüyor.

Nevruz Coşkusu Cumhuriyet Meydanında Başlayacak

Nevruz coşkusu, 21 Mart sabahı saat 10.30 itibarıyla Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda kutlanacak. Baharın gelişini simgeleyen Nevruz ateşi yakılacak ve katılımcılar bu ateşin üzerinden atlayarak yeni başlangıçlara umutla adım atacak. Çocukların ve yetişkinlerin keyifle katıldığı yumurta tokuşturma ritüeli, renkli görüntülere sahne olacak. Yöresel halk oyunları gösterileriyle coşacak olan katılımcılar, baharın tazeliğini ve umudunu adeta Manisa'nın kalbine taşıyacak.

Aynı Gün Mesir Macunu Festivali de Başlayacak

Nevruz kutlamalarının yanı sıra, aynı gün Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali de kutlanacak. UNESCO tarafından tescillenen bu tarihi festival, yüzyıllardır süregelen geleneğiyle yüzbinleri ağırlayacak. Mesir macununun karma töreni ise tarihi Sultan Cami Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Karma töreni öncesinde, saat 11.15'te Manisa Valiliği önünden görkemli bir kortej yürüyüşü başlayacak. Protokol üyeleri, şehrin ileri gelenleri ve festivalin sembolik figürleri, Manisalıları selamlayarak Sultan Camii'ne doğru ilerleyecek. Kortej, Sultan Camii Külliyesi içerisinde yer alan tarihi Şifahane'nin önüne kadar devam edecek.