Manisa'da 85 Yaşındaki Kadın Çanta Gasbından Yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, 85 yaşındaki Ş.K. isimli kadının çantası gasbedilme girişimi sonucu yaralandı. Olay, Yarhasanlar Mahallesi 2325. Sokak'ta gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği tespit edilemeyen iki çocuk, yürüyüş yapan yaşlı kadının çantasını çalmaya çalıştı. Çantasını vermeyen Ş.K., bu esnada yere düşerek sürüklenmeye başladı.

Şüpheliler, kadının çantasını alarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yapılan incelemelerde çanta, olay yerinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta, içinden bir miktar para alınmış halde bulundu. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, yaşı küçük zanlıların tespiti ve yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çantası gasbedilen 85 yaşındaki kadın, yerde sürüklenme sonucu yaralandı. Polis eklipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çantası gasbedilen 85 yaşındaki kadın, yerde sürüklenme sonucu yaralandı. Polis eklipleri olay yerinde inceleme yaptı.