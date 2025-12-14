Manisa'da Ağlayan Kaya'da Mahsur Kalan Vatandaş İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Kurtarma Operasyonu

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Ağlayan Kaya mevkiinin üst kısımlarında dağlık alanda mahsur kalan bir vatandaş için yapılan yardım çağrısı üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı merkez itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen kısa sürede vatandaşa ulaşarak güvenli bir şekilde kurtarma çalışmasını gerçekleştirdi.

Sağlık ve Durum

Mahsur kalan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi; olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

