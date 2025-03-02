Manisa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı ve Zanlı Tutuklandı

Manisa'da Bıçaklı Kavga Şoku

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, Süleyman Bakan (19) hayatını kaybederken, E.B (20) yaralandı. Olay, 28 Şubat'ta Aşağıçobanisa Mahallesi'nde gerçekleşti.

Olayın Ardından Gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bıçaklı kavgaya yönelik derinlemesine bir inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, kavgada Süleyman Bakan'ı öldürdüğü ve E.B'yi yaraladığı gerekçesiyle Y.N (19) adlı şüpheli yakalandı.

Yargı Süreci Başladı

Şüpheli, jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Y.N, tutuklandı.

Bu üzücü olay, Manisa'da bıçaklı kavgaların tehlikeli boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.