Manisa'da Buğday Tarlasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın, Kula İlçesinde Çıktı

Manisa'nın Kula ilçesinde, Körez Mahallesi'nde bulunan bir buğday tarlasındaki yangın, hızlı ve etkili bir müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının başladığı anda çevredeki vatandaşlar, hemen durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve Destek Ekipleri

Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz, 1 su tankeri, 3 kepçe, 1 greyder, 1 sulama tankeri ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının söndürülmesine mahalle sakinleri de yaklaşık 30 traktörle destek verdi.

Çiftlik Evi Kurtarıldı

Yangının ortasında kalan bir çiftlik evi, zamanında yapılan müdahaleler sayesinde zarar görmekten kurtarıldı. Aynı zamanda, yangın alanında bulunan saman balyalarını kurtarmaya çalışan tarla sahipleri de zararlarını en aza indirmek için büyük çaba harcadı.

Yolda Kısa Süreli Araç Geçişi Durdu

Yangın ve duman nedeniyle Uşak-İzmir kara yolu kısa bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Yangın kontrol altına alındıktan sonra yol, tek şeritten kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.